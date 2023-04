Dessel

Zaterdag ook gezien op VTM hoe de familie Spooren uit Dessel op zoek was naar 100.000 euro in haar huis? De deelname aan Wie zoekt die wint leverde het gezin van Göran Spooren en Ine Meynen 28.300 euro op. “We zijn blij. Soms keken we er echt over. Dat is nu eenmaal het spel”, blikt het koppel terug.