Zeker 21 doden bij tornado’s en hevige stormen in VS

De staat Tennessee telde zeven dodelijke slachtoffers door het felle noodweer. Alle doden vielen in de county McNairy, ten oosten van Memphis, zegt Maggie Hannan, woordvoerder van het agentschap rampenbeheer van de staat. Ook in de staten Arkansas, Mississippi en Alabama, in het zuiden, en in Indiana en Illinois, in het centrumoosten van het land, vielen veertien doden.

In het noorden van het land, in het stadje Belvidere, ten westen van Chicago in de staat Illinois, stortte een deel van het dak en van de gevel in van het Apollo Theatre, waar een heavymetal-concert aan de gang was. Shawn Schadle, hoofd van de brandweer van Belvidere, zei dat er één dode en 28 gewonden vielen. Vijf moesten zwaargewond naar het ziekenhuis.

Meer dan 650.000 gezinnen zaten zaterdag zonder elektriciteit in Ohio, Pennsylvania, Tennesse, Kentucky en West-Virginia, meldt de Amerikaanse website PowerOutage. De nationale meteorologische dienst had zaterdag gewaarschuwd voor felle wind, mogelijke tornado’s en sterke stormen in het noordoosten van het land.