Nieuwe coach Hayk Milkon ziet piepjong Club NXT achterstand op Lierse nog ombuigen in nieuwe overwinning: “Het geluk was aan onze zijde”

Club NXT blijft vriend en vijand verbazen in de Challenger Pro League. In een regenachtig en kil Lier leek blauw-zwart geen punten te zullen rapen na een mindere prestatie, maar een rode kaart voor de thuisploeg deed de wedstrijd kantelen. Club NXT verstevigt dankzij de 1-2-overwinning zijn derde plaats.

Geen toeschouwers zaterdagavond op het Lisp. Na het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de wedstrijd tegen RWDM moesten de Pallieters een match achter gesloten deuren afwerken. Geen sfeer en veel regen zorgden voor geen te beste omstandigheden. T1 Hayk Milkon moest puzzelen, want Vermant, Talbi, Spileers en Sandra promoveerden naar de A-kern.

Lierse startte gretig en sprokkelde meteen twee goede kansen bij elkaar, maar doelman Shinton hield de bezoekers recht. De thuisploeg was heer en meester en na tien minuten profiteerde Vekemans optimaal van het mistasten van Ordonez. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Doelman Shinton moest zich opnieuw meermaals onderscheiden. Iets voor het uur moest Lierse uit het niets met tien man verder. Delorge tackelde Pérez langs achter en kreeg meteen rood. Club profiteerde optimaal, want enkele minuten later kopte Perez naar doel en Lierse-speler Vekemans devieerde binnen: 1-1. Op de counter vond Cuevas Pérez, die Club NXT alsnog naar de overwinning kopte.

De rode kaart voor thuisspeler Delorge deed de wedstrijd kantelen. — © Belga

“Het was zeker niet de mooiste match van het seizoen, maar dit bewijst alweer tot wat we in staat zijn met dit team”, glunderde linksachter Joaquin Seys. “Niemand had verwacht dat we zo hoog zouden staan en de sfeer is daardoor super goed. We leven in een droom.”

Ook trainer Hayk Milkon was uiteraard tevreden met de overwinning, maar zag ook dat zijn jongens het niet onder de markt hadden. “We kwamen heel moeilijk van onze eigen speelhelft weg”, analyseerde Milkon, die 6 op 6 pakt als hoofdcoach. “Je zag dat de jongens nog wat vermoeid waren van hun internationale verplichtingen en anderen mochten meetrainen met de A-kern. In de tweede helft zag ik wel de juiste intensiteit, mindset en gretigheid. Je mag niet vergeten dat het een bende jonge gasten tegen een ervaren ploeg was. Het geluk was aan onze zijde, maar dit toont nogmaals de fantastische mentaliteit van deze ploeg.”