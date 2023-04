Satellietbeelden tonen verhoogde nucleaire activiteit in Noord-Korea

In het belangrijkste nucleaire complex van Noord-Korea hebben satellietbeelden een hoge activiteit waargenomen. Dat meldt de Amerikaanse denktank 38 North. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had dinsdag opgeroepen om de productie van “nucleair militair materieel” op te voeren.

Satellietbeelden die genomen werden tussen 3 en 17 maart suggereren dat de bouw van een lichtwaterreactor in de faciliteit van Yongpyong “zo goed als rond” is, zegt 38 North. Volgens dezelfde beelden is er begonnen aan een nieuw gebouw, terwijl waterlozingen van het koelsysteem zijn waargenomen. Het wijst erop dat de reactor klaargemaakt wordt om operationeel te zijn, klinkt het.

Een reactor van 5 megawatt in Yongbyon blijft ook functioneren. Er zijn daarnaast werken begonnen rond de uraniumverrijkingsfabriek op het terrein, waarschijnlijk om de capaciteit op te trekken. “De ontwikkelingen lijken het gevolg van de recente richtlijn van Kim Jong-un om de productie te verhogen van splijtstof om zijn nucleair arsenaal te vergroten”, aldus 38 North.

Raketten

De staatsmedia toonden dinsdag de Noord-Koreaanse leider terwijl die een reeks kleinere raketten aan het inspecteren was, die leken op tactische kernwapens. Hij riep op om de productie van “nucleair militair materieel” op te trekken, en de productie van kernwapens “op exponentiële manier” te verhogen.

Volgens experts zijn de tactische kernwapens een teken dat Noord-Korea technische vooruitgang boekt. Ze lijken erop te wijzen dat het land zich opmaakt voor een zevende nucleaire test. Zuid-Korea en de VS waarschuwen al voor een nieuwe Noord-Koreaanse nucleaire test sinds begin 2022.