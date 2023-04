Ayman Kassami haalt met Deinze fors uit tegen SL16: “Blij met prestatie en eerste goal in eerste match”

Deinze-coach Marc Grosjean voerde in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Lommel twee wijzigingen door. De jongeren Ferdinan Marcelino en Ayman Kassami stonden voor het eerst aan de aftrap. Liridon Balaj (geblesseerd) en Jür Schryvers verdwenen uit de ploeg.

De Tigers klommen in de derde minuut op voorsprong. Lennart Mertens kopte raak op een hoekschop van Gaëtan Hendrickx. Op het kwartier kwam Kassami met wat geluk in balbezit en hij krulde de bal fraai in de kruising. De jonge Rouches kwamen niet verder dan een afstandsschot op het halfuur, dat door doelman Nacho Miras probleemloos werd gepakt. Schryvers begon aan de tweede helft in de plaats van Marcelino en bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt. Hij trapte raak op een voorzet van Alessio Staelens. Een eigen doelpunt en een tweede treffer van Hendrickx maakten de forfaitcijfers rond.

“Ik ben tevreden met mijn prestatie en mijn doelpunt in mijn eerste wedstrijd”, aldus de 21-jarige Kassami, die op de rechterflank werd uitgespeeld. “Ik kreeg vrijdagmiddag te horen dat ik aan de aftrap zou komen en was geprikkeld om mij te bewijzen. Ik denk dat ik het vertrouwen van de coach niet heb beschaamd. We hadden aan de rust al met 4-0 of 5-0 kunnen leiden en kwamen ook in de tweede helft nooit in de problemen. Dit was voor mij een mooi debuut dat in de komende wedstrijden om bevestiging vraagt.”

“Ik ben afkomstig van Brussel en speelde één jaartje bij de U21 van SV Zulte Waregem”, zei Kassami nog. “Ik was de voorbije jaren in Duitsland en Bulgarije actief maar wou naar België terugkeren. Ik heb hier een contract tot juni 2024 met een optie op een bijkomend seizoen. Het is mijn droom om in 1A te voetballen, wat ook de ambitie van de club is. Het zou mooi zijn om te kunnen voetballen tegen Union Sint-Gillis, dat de club van mijn hart is.”

Hoopvolle trainer

“Ik ben gelukkig met onze vijf treffers en een clean sheet”, aldus coach Marc Grosjean. “Ik moet toegeven dat SL16 een zwakke indruk liet, maar dat mag onze verdienste niet minimaliseren. Het is in de gegeven omstandigheden niet gemakkelijk om zich te blijven opladen, maar mijn spelers leverden uitstekend werk. Zij toonden net als op de trainingen een uitstekende mentaliteit. Dit stemt me hoopvol voor volgend seizoen, wanneer we voor de prijzen willen meestrijden.”

“Ik heb Marcelino en Liam Fraser tijdens de rust in de kleedkamer gelaten”, besloot Grosjean. “Ik wilde met laatstgenoemde geen risico nemen, want hij stond met een gele kaart. Marcelino liet in de eerste helft enkele goede zaken zien, maar moet fysiek nog sterker worden. Ik wou ook Steve De Ridder nog wat competitieritme laten opdoen. Het was drie weken geleden dat hij nog eens in een match met inzet aan het werk was.”