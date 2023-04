IN BEELD. Zo groot is schade na explosie in Antwerpen: gat in gevel, ruiten aan diggelen

In de Osystraat in Antwerpen, niet ver van het atheneum aan de Rooseveltplaats, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een krachtige explosie plaatsgevonden. Onbekenden hebben er rond 3 uur een bom laten ontploffen aan de voordeur van een huis. Aan de schade is te zien hoe zwaar die bom was: de gevel van het geviseerde huis is doorboord, al zeker vijftien woningen en vijf voertuigen in de buurt zijn beschadigd en de straat ligt bezaaid met glasscherven. Bekijk hier alle beelden.

“Al zeker in vier straten raakten een vijftiental woningen en vijf voertuigen beschadigd. Dat aantal kan nog oplopen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Het gaat voornamelijk over glasbreuk. Een persoon liep verwondingen op door de glasscherven. Het is nog afwachten tot het licht wordt om te zien of er nog mensen schade hebben opgelopen.”

“Een van die woningen – en we gaan ervan uit dat dat het beoogde pand is van diegenen die het explosief hebben gebruikt – is toch wel zwaar beschadigd. De brandweer heeft geoordeeld dat er stuttingswerken nodig zijn.” Het is voorlopig nog onduidelijk wie de daders precies wilden viseren.

Het geviseerde pand. — © BFM

Ook auto’s raakten beschadigd. — © BFM

Schade in de aanpalende Rotterdamstraat. — © BFM

