Zeven doden bij verkeersongeval in Duitsland

In Duitsland zijn zaterdagavond zeven slachtoffers gevallen bij een verkeersongeval. Drie wagens raakten er betrokken bij een botsing.

Het dodelijk ongeval gebeurde op een snelweg in Bad Langensalza in de deelstaat Thüringen. Het kwam tot een frontale botsing. Twee van de drie wagens brandden daarbij volledig uit. Zeven mensen overleefden de klap niet. Drie anderen raakten gewond, een persoon is nog steeds kritiek.

De klap moet zeer hevig zijn geweest. Twee wagens zijn bijna onherkenbaar na de crash, de derde wagen lag op zijn dak aan de kant van de weg.