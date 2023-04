Meisje (3) dat levensgevaarlijk gewond raakte in Brasschaat is overleden: twee familieleden gearresteerd

Het driejarig meisje dat zaterdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een incident in Brasschaat is overleden. Dat bevestigt het Antwerps parket. Twee familieleden van het meisje zijn gearresteerd.

De hulpdiensten werden iets na 19 uur naar Brasschaat gestuurd. Volgens de eerste verklaringen van de betrokkenen was een driejarig meisje betrokken bij een ongeval met vluchtmisdrijf op de Bredabaan. Het meisje was samen met enkele familieleden de straat overgestoken en zou op het zebrapad zijn aangereden. De familie was naar eigen zeggen op weg naar B, de oom van het meisje die aan het kerkplein woont.

Ooggetuige

De lokale politie Brasschaat startte een onderzoek, maar had bijzonder weinig aanknopingspunten. In de horecazaken rond de kerk van Maria-ter-Heide had niemand het ongeval zien of horen gebeuren en er was ook geen signalement van de wagen beschikbaar. En dan was ook nog een bizarre verklaring van een ooggetuige, die zag hoe het zwaargewonde meisje uit het appartement van de oom naar buiten werd gedragen. “Op dat moment kwam de ziekenwagen al aangereden”, klinkt het.

Het meisje werd in acuut levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem, maar overleed daar in de loop van de avond of nacht aan haar verwondingen. De politie voerde wel een klopjacht naar de mogelijke dader, maar uit de verklaringen van de betrokkenen en de bevindingen van de deskundigen bleek al snel dat het verhaal van een aanrijding op het zebrapad niet kon kloppen. Er was helemaal geen verkeersongeval.

Sporenonderzoek

De piste van een voorval met tragische gevolgen in het appartement van de oom kwam dan ook snel naar voor. Het gerechtelijk lab voerde zaterdagnacht uitgebreid sporenonderzoek uit in het appartement van de 37-jarige B. Hij en zijn vriendin (43) werden gearresteerd voor verhoor en zullen vermoedelijk later op zondag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.