Tiago Cukur bezorgt FCV Dender van op de stip de zege tegen Jong Gent en 10 op 15: “Ik lag nochtans vier dagen in een ziekenhuis in Istanboel”

Tiago Cukur (blauw) in duel met bezoeker Sory Bangoura. — © Johnny De Saedeleer

FCV Dender trok op een zware grasmat in een bikkelharde wedstrijd aan het langste eind tegen Jong Genk (1-0) en nam met een fraaie 10 op 15 in de Relegation Play-Offs een stevige optie op een verlengd verblijf in het profvoetbal. Tiago Cukur trok Dender over de streep met een omgezette strafschop.

Dender begon in hoogste versnelling. Hens zette meteen doelman Leysen aan het werk. Hens zonderde M’Barki af, maar die knalde de wenkende kans pal onbesuisd op Leysen. Bangoura zag een treffer afgekeurd wegens een fout op thuisdoelman Gies. Op het halfuur plofte een vrijschop van Hens op de bovenkant van de deklat. Aan de overzijde raakte de afgezonderde Arabaci niet voorbij Gies. De tweede helft had weinig te bieden, tot Marzo op de uitgestoken arm van Bangoura knalde en de bal op de stip ging. Cukur trapte de elfmeter loeihard raak in de rechterbovenhoek. Aan de overzijde besloot Toma te zwak. Rajsel zette zich door, maar moest afwerken vanuit een te schuine hoek. Toma knalde nog rakelings naast.

“We speelden niet meteen onze beste wedstrijd. Het werd een match die alle kanten uitkon. Persoonlijk vond ik het wel een lekker voetbalweertje”, verbaasde Dender-coach Timmy Simons terwijl de regendruppels van zijn jas gleden. “Het was wel jammer dat ik M’Barki diende te wisselen bij de rust omdat hij zich duizelig voelde na een tik op het hoofd. Atteri viel uit op de laatste training. Cukur vond ik goed combineren met Lallemand. Tiago neemt ook defensief veel werk op de schouders.”

Tiago Cukur vlamde de strafschop onhoudbaar raak. “Tijdens de wedstrijd wordt beslist wie de strafschop neemt. Ik voelde me goed en pakte de bal. Ik lag tijdens de interlandbreak nochtans vier dagen in het ziekenhuis in Istanboel na een voedselvergiftiging.”

Mike Smet afgehaakt

Simons verlegde de trainingen naar ’s ochtends, waardoor met Mike Smet één van de sterkhouders afhaakte. “Ik betreur dat Smet de handdoek gooide, want hij is een geweldige kerel en drukte zijn stempel bij FCV Dender. Soms moet je keuzes maken. Ik begrijp dat Mike zijn job van ploegbaas in de haven niet wil opgeven.” (rwd)