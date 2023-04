Britse ministerie van Defensie: “Alcoholgebruik oorzaak van Russische verliezen in Oekraïne”

Alcoholgebruik is een van de oorzaken van de grote verliezen van het Russische leger in Oekraïne. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie, op basis van bevindingen van de inlichtingendiensten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verloor Rusland 200.000 manschappen, omdat ze omkwamen of gewond raakten, en in veel gevallen was dat niet te wijten aan vijandelijkheden. “Russische commandanten bekijken het wijdverspreide alcoholmisbruik wel als bijzonder schadelijk voor de effectiviteit van de gevechten.”