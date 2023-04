Wout Weghorst ook volgend seizoen bij Manchester United

Wout Weghorst speelt zo goed als zeker ook volgend seizoen bij Manchester United. De boomlange spits van Oranje en United maakt een grote kans op een langer verblijf, omdat Erik ten Hag zeer tevreden over hem is. De coach zelf heeft nu bevestigd dat de eerder door Burnley aan Besiktas uitgeleende international na de zomer op Old Trafford kan zijn, ondanks dat hij slechts twee doelpunten heeft gemaakt voor Manchester United.

Ten Hag benoemt vooral de ’enorme impact’ op de stijl van Manchester United die Weghorst sinds zijn komst in januari heeft gehad. De Nederlander is formeel dus nog eigendom van het op een paar kilometer van Manchester gelegen Burnley FC, maar met die club kan de winnaar van de League Cup wel zaken doen.

Harry Kane

Of Weghorst straks ook nog de eerste spits zal zijn en net zo vaak in de basis zal staan als in de afgelopen drie maanden is de vraag. Manchester United en Ten Hag hebben de zinnen gezet op Tottenham Hotspur-goalgetter en Engels international Harry Kane.

Op de vraag of de bijna twee meter lange aanvaller in de lange termijnplannen van de United-trainer past, zegt de Nederlandse trainer: „Natuurlijk. Ik denk dat hij heel veel elementen van het voetbal goed beheerst. Wout doet het heel goed voor ons. Hij is de leider van het proces in de pressing, hij begint met het onder druk zetten van de tegenstander en ook bij verdedigende pressing is hij erg goed.”

Weghorst heeft bovendien de sfeer in de kleedkamer positief beïnvloed. Hij gaat voorop in de strijd, zorg voor sfeer en roert zich. Zijn mentaliteit past bij de topsportmentaliteit die Ten Hag weer wilde zien bij Manchester United.

© AFP

Toch vindt Ten Hag dat het ook over de pure voetbalkwaliteiten van de speler moet gaan. „Wout neemt ook goede posities in en in zijn combinatie- spel doet hij het heel goed. Hij maakt goede bewegingen, maakt ruimte voor anderen, dus hij is ook goed bij vrije trappen en corners. Hij draagt echt bij aan dit team.”

Ten Hag hoeft zich slechts op de feiten te focussen om aan te geven welke waarde Weghorst voor zijn ploeg heeft. „Ik denk dat we na Kerstmis 25 wedstrijden hebben gespeeld en er twee hebben verloren - en Weghorst heeft bijna alle wedstrijden gespeeld, dus hij is echt onderdeel van het succes.”

Weghorst, die inmiddels dertig jaar is, heeft nog meer dan twee jaar te gaan op het contract dat hij tekende toen hij in januari 2022 naar Burnley als Premier League-club kwam. De Engelsen betaalden toen bijna 14 miljoen euro aan Wolfsburg.

Miljoenensalaris

Voor Burnley, dat na de degradatie vorig jaar nu weer stijf bovenaan staat in de Championship en zal gaan promoveren naar de Premier League, drukte hij met zijn miljoenensalaris fors op de loonlijst. Dat was een van de redenen waarom de club hem besloot uit te lenen. Weghorst zelf wilde ook niet op een lager niveau spelen.

Tijdens het WK in Qatar poetste hij zijn imago flink op toen hij inviel tegen Argentinië en hij lijkt hard op weg om op Old Trafford de status van cultheld te krijgen. Lukt het Ten Hag om Manchester United naar de Champions League te loodsen, dan kan Weghorst komend seizoen zomaar weer tegenover zijn ’vriend’ Lionel Messi komen te staan…

Maar zondag speelt Weghorst met Manchester United eerst de topper tegen Newcastle United. Beide clubs willen in top vier eindigen om voor Champions League te kwalificeren.