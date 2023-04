Aanslag met zware explosie in Antwerpen is gelinkt aan drugsmilieu: ouderlijk huis van verdachte in Sky-dossier geviseerd

De aanslag in de Antwerpse Osystraat nabij de Rooseveltplaats, waarbij een zware explosie maar liefst twintig huizen in de buurt heeft beschadigd, is wel degelijk te situeren in het drugsmilieu. De geviseerde woning is het ouderlijke huis van Xavier P., onder meer verdachte in het grote Sky-dossier tegen Gianni B. dat later voor de correctionele rechtbank in Antwerpen wordt behandeld. De bende wordt ervan verdacht zeker 11 ton cocaïne te hebben ingevoerd.

De speurders konden bij Operatie Sky verschillende gebruikersnamen in het versleutelde chatsysteem Sky ECC aan P. linken. Hij zat in dat onderzoek al een tijd in de gevangenis in voorarrest. P. was in het verleden betrokken bij verschillende uithalingen in de Antwerpse haven en staat bekend als iemand met een bijzonder goed netwerk van havenarbeiders.

Xavier P. en Gianni B. werkten voor verschillende mensen. In dossier zitten ‘illustere’ opdrachtgevers als Bolle Jos, Omar Govers en Diter C. Hoofdverdachte B. stuurde de criminele organisatie aan vanuit een villa in Marbella, maar werd in de zomer van 2021 opgepakt door de politie.

