Bart De Wever reageert op zware explosie Osystraat: “Hopelijk niet weer een onschuldig slachtoffer voor men de nodige middelen inzet”

In de Osystraat in Antwerpen, niet ver van de Rooseveltplaats, hebben onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag een explosief laten ontploffen aan een voordeur. De knal was zo krachtig dat zeker twintig huizen en vijf voertuigen in vier straten beschadigd raakten. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en burgemeester Bart De Wever reageerden al op de aanslag. “Hopelijk wacht men niet tot er weer een onschuldig slachtoffer valt om eindelijk echt de nodige middelen in te zetten”

De Wever meldt dat het parket een onderzoek gestart is dat door de federale politie gevoerd wordt. “De lokale politie zal alle maatregelen nemen om dat onderzoek te ondersteunen en de veiligheid van de buurt te verzekeren. Gezien de zware impact van deze aanslag op de buurt heb ik de lokale politie gevraagd een breed buurtonderzoek te voeren met huis-aan-huisbezoeken om met alle omwonenden te praten en zoveel mogelijk informatie in te winnen.”

De explosie van zaterdagnacht, waarbij zeker twintig huizen in vier straten beschadigd raakten, bewijst volgens de burgemeester nog maar eens dat alle middelen nodig zijn om de georganiseerde misdaad in de stad te bestrijden. “Met alle waardering voor de inspanningen en toezeggingen die vanuit de federale regering de jongste tijd zijn gebeurd, blijft de federale gerechtelijke politie schromelijk onderbemand.”

11-jarig meisje

In het ATV-programma ‘Wakker Op Zondag’ verwees minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) naar die toezeggingen: de federale politie krijgt versterking en er start een drugscommissaris. Ze waarschuwde wel dat het tijd vergt om die beslissingen uit te voeren. “Hopelijk wacht men niet tot er weer een onschuldig slachtoffer valt om eindelijk echt de nodige middelen in te zetten”, klinkt het bij De Wever. Daarmee verwijst hij naar de tragische dood van een 11-jarig meisje in januari, toen drugscriminelen een huis in Merksem onder vuur namen.

“Elke buurt kan getroffen worden”

Minister Annelies Verlinden was zondagochtend te gast in het praatprogramma ‘Wakker op Zondag’ van de regionale tv-zender ATV. Daar reageerde zij ook al op de aanslag. “Het is ongelooflijk als je wakker wordt ’s ochtends met alweer zo’n bericht van de veiligheidsdiensten. Er zijn nu veel huizen getroffen, gelukkig voornamelijk materiële schade, glasbreuk en dergelijke. Dan zie je dat het overal is, dat elke buurt in Antwerpen getroffen kan worden.”

“Dat sterkt mij alleen meer in de overtuiging dat we moeten doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen: meer mensen bij de federale gerechtelijke politie. We hebben recentelijk besloten om meer mensen bij de scheepvaartpolitie – die specifiek bevoegd zijn voor de haven – aan te werven om de havenzone te bewaken. Natuurlijk weten we ook dat er een uitdeining is naar het centrum van de stad.”

“Beslissingen uitvoeren”

Extra maatregelen lijken niet meteen aan de orde. Volgens minister Verlinden is er nog tijd nodig om de beslissingen die al zijn genomen, met name het versterken van de federale politie, uit te voeren. “Dat is iets dat opgebouwd wordt. We moeten die mensen deels nog rekruteren. Dat vraagt wel enige tijd. In de komende maanden gaan we zien dat het korps versterkt wordt. We hebben ook de drugscommissaris aangeduid die binnenkort echt van start zal gaan. Maar het is een complex fenomeen waarbij ook internationale samenwerking cruciaal is.”