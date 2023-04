Man overleden na steekpartij in Statiestraat in Berchem: “Verdachte of verdachten worden opgespoord”

Berchem

In de Statiestraat in Berchem is zondagmorgen een man overleden na een steekpartij. De politie heeft een perimeter ingesteld en het gerechtelijk lab is ter plaatse voor sporenonderzoek. “Het onderzoek naar de omstandigheden en de context worden volop onderzocht”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De verdachte of verdachten worden opgespoord.”