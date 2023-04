Volkswagen gaat geen nieuwe Golf maken

Volkswagen wil de Golf zoals het huidige model met verbrandingsmotor niet voortzetten en geen nieuwe Golf 9 meer aanbieden. “Indien de wereld zich tegen 2026 of 2027 totaal anders ontwikkelt dan verwacht, dan kunnen we ook een volledig nieuw voertuig ontwikkelen. Maar daar geloof ik niet in. Dat is momenteel niet voorzien”, zegt de topman van het merk VW, Thomas Schäfer in een interview met het Duitse vakblad Automobilwoche. De naam ‘Golf’ zal wel niet op de schop gaan, voegt hij er meteen aan toe.

De huidige Golf 8 krijgt volgend jaar nog een keer een grondige update. Dan is de wagen perfect geplaatst om tot het einde van dit decennium mee te gaan, aldus de autobaas in het nummer van Automobilwoche dat maandag zal verschijnen. ‘“Dan zullen we moeten bekijken hoe dit marktsegment zich ontwikkelt.”

De naam ‘Golf’ zal wel behouden blijven, aldus Schäfer. “Het is duidelijk dat we iconische namen zoals ‘Golf’, ‘Tiguan’ en ‘GTI’ niet opgeven, maar overhevelen naar de elektrische wereld. Maar zeker bij de Golf moeten de genen juist zijn. Zomaar een willekeurig voertuig deze naam geven, gaat niet. Die fout maken we niet.”

Een volledig elektrische Golf zal er volgens Schäfer pas komen als de Golf-genen erin zitten, “zoals een vlakker dak dan de ID.3”. Dat kan ten vroegste met het nieuwe platform SSP vanaf 2028 het geval zijn.