Aantal gevangenen met enkelband met 40 procent gestegen. Zuhal Demir: “Overbevolking gevangenissen mag geen reden zijn om iedereen automatisch onder elektronisch toezicht te plaatsen”

Het aantal gedetineerden dat in Vlaanderen met een elektronische enkelband thuis zit, is op drie maanden tijd met maar liefst 40 procent gestegen. Volgens Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) is het een bewijs dat de federale Justitie op instorten staat en steeds meer doorschuift naar de deelstaten. Ze uit bovendien haar bezorgdheid over geradicaliseerde en extremistische gevangenen die ook onder elektronisch toezicht worden geplaatst. “Een deradicaliseringstraject opleggen, terwijl thuis de radicaliseringskraan online openstaat, is ronduit gevaarlijk.”

Sinds een aantal jaar is het elektronisch toezicht van gedetineerden een Vlaamse bevoegdheid. Het is het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET) dat ervoor instaat en toekijkt op de gevangenen die thuis met een enkelband hun straf uitzitten of in voorhechtenis zitten. Wie dat zijn, dat is een bevoegdheid van de federale Justitie en de rechtbanken.

De rol die Vlaanderen heeft in de strafuitvoering begint volgens minister Demir serieuze proporties aan te nemen. Het aantal gedetineerden dat thuis onder elektronisch toezicht is geplaatst, is de eerste drie maanden van dit jaar met maar liefst 40 procent toegenomen. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren het er 1.226, ondertussen zijn dat er al 1.752. “Op drie maanden tijd bouwden we dus een extra digitale gevangenis”, stelt Demir. Momenteel worden er 1.908 gevangenen gemonitord door het VCET, dat door de grote instroom het personeel heeft moeten verdubbelen van 55 naar 110.

Voor minister Demir het moment om aan de alarmbel te trekken. Zij haalt uit naar de federale Justitie, waar de gevangenissen zo overbevolkt zijn dat de cipiers in Antwerpen zelfs geen nieuwe gedetineerden meer binnenlaten.

“De federale justitie steunt steeds harder op de deelstaten om een volledige implosie van het systeem te voorkomen. Zonder het VCET zou straffeloosheid nog meer dan ooit de norm zijn in ons land. Maar overbevolking in de gevangenissen mag geen reden zijn om iedereen automatisch onder elektronisch toezicht te plaatsen.”

Drugsdealers of pedofielen kunnen bijvoorbeeld niet met een enkelband thuis worden gezet, meent de Vlaams-nationaliste. En geradicaliseerden al zeker niet. Terwijl er volgens Demir momenteel zo’n 10 geradicaliseerden zijn die door de rechtbank onder elektronisch toezicht zijn geplaatst. “Daarvoor is het systeem totaal niet geschikt. Iedereen is het er over eens dat het internet een cruciale rol speelt bij radicaliseren. Daar hebben we geen controle over. Een deradicaliseringstraject volgen, terwijl thuis de radicaliseringskraan online openstaat, is ronduit gevaarlijk. Terreur en enkelband zijn geen gezonde mix, laat staan een veilige.”

Demir neemt zich voor om straks nog eens te gaan aankloppen bij de federale instanties. Zij wil dat bepaalde straffen uitgesloten worden van elektronisch toezicht. Maar aangezien het een federale bevoegdheid is en N-VA federaal in de oppositie zit, heeft ze daar eigenlijk niets over te zeggen.