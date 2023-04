Lid van Iraans elitekorps aan verwondingen bezweken na Israëlisch bombardement in Syrië

Een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, die geraakt werd bij Israëlische bombardementen in Syrië, is bezweken aan zijn verwondingen. Dat meldt het Iraanse staatsagentschap IRNA zondag.

Miqdad Mehqani, die als militaire adviseur actief was in Syrië, raakte twee dagen geleden gewond bij Israëlische bombardementen in de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus. Vrijdag bevestigde het Iraanse pr-departement al de dood van een ander lid, Milad Heidari.

Teheran noemt de Israëlische bombardementen in Syrië agressief en beschouwt ze als een duidelijke schending van het internationale recht. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische dictator Bashar al-Assad. Israël voert regelmatig aanvallen uit in het door oorlog verscheurde Syrië om te verhinderen dat aartsvijand Iran zijn invloed uitbreidt.

Het Syrische staatsagentschap SANA meldde zondagochtend dat vijf militairen gewond waren geraakt bij een Israëlisch bombardement. Daarbij werden enkele doelwitten in en rond de centrale stad Homs geviseerd.