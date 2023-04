VERMIST: wie heeft Gentenaar Jacqueline (82) gezien?

Op vrijdag 31 maart 2023 omstreeks 18 uur 50 heeft de 82-jarige Jacqueline Kemel voor het laatst contact gehad met haar familie. Zij is woonachtig te Gent in de Braemstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Jacqueline is ongeveer 1 meter 60 lang en heeft kort grijs golvend haar. Zij loopt voorovergebogen met een wandelstok (doch heeft deze niet bij zich). Meestal draagt ze haar bril.

Zij draagt waarschijnlijk een grijsgroene jas, een grijsgroene hoed en donkere schoenen met witte zolen. Vermoedelijk heeft ze ook een kleine roze tas en een fuchsia paraplu bij zich. Zij kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Hebt u Jacqueline Kemel gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Getuigen kan via het gratis nummer 0800/30 30 0.