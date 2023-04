Bootje gekapseisd op de Maas bij Maastricht: een persoon overleden

Op de Maas bij de Nederlandse stad Maastricht is zondagnamiddag een bootje omgeslagen. Twee mensen kwamen in het water terecht, voor een van hen kwam alle hulp te laat. Dat heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeld op Twitter.

Door de overvloedige regen van de jongste weken staat het waterpeil hoog en is er zeer veel stroming. Het bootje sloeg omstreeks 13.30 uur om ter hoogte van de Sluisdijk, niet ver van de grens met België. Daardoor vielen twee mensen in het water. Ze dreven snel af. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een helikopter van de politie en een Duitse traumahelikopter werden ingezet. Ook zette de brandweer boten in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg liet eerst weten dat een eerste persoon uit het water kon worden gehaald en naar het ziekenhuis werd overgebracht. De tweede drenkeling werd gevonden ter hoogte van Itteren, ten noorden van Maastricht, maar die persoon was overleden. Pogingen om het slachtoffer te reanimeren, mislukten.

Vissers

Volgens de woordvoerder van de politie waren de twee met hun bootje aan het vissen op de Maas. Maar door het snelstromende water raakten ze vermoedelijk de controle over het vaartuig kwijt. Het bootje werd door een afzetting van boeien geduwd, en vloog enkele honderden meters verderop door de stuw heen. Een opvarende bleef daarbij aan de voorkant van de stuw hangen en kon worden gered. De ander klapte met de boot naar beneden om meters lager in het kolkende water terecht te komen, waar hij vermoedelijk is verdronken, aldus de woordvoerder.

De woordvoerster van de politie kon zondag nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers.