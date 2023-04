Duizenden Polen betogen voor reputatie voormalig paus Johannes Paulus II

Duizenden Polen hebben zondag betoogd om de reputatie te verdedigen van de voormalige paus Johannes Paulus II, die recent werd beschuldigd van het toedekken van kindermisbruik toen hij aartsbisschop was. Het land staat bekend om zijn sterke katholieke geloof.

Enkele tienduizenden Polen met geel-witte vlaggen van Vaticaanstad en wit-rode van Polen stapten in de hoofdstad Warschau mee in de ‘Nationale Mars voor de Paus’, stelden journalisten van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast. Johannes Paulus II overleed in 2005.

De mars werd georganiseerd door katholieke organisaties met de openlijke steun van de regering en de regerende conservatief-nationalistische partij PiS. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak was een van de deelnemers.

“Zoals elke eerlijke man zijn kinderen, zijn vader en zijn moeder verdedigt, zo verdedigt elke Pool Johannes Paulus II,” luidde een van de borden die de deelnemers omhoog hielden.

Paus beschuldigd in boek

“Wij slagen voor de test die de waarheid draagt, die tegenover leugens, laster en beledigingen moet staan”, tweette premier Mateusz Morawiecki.

“Wij danken God voor het onmetelijke geschenk dat de Poolse paus was en blijft voor de Kerk, voor Polen en voor de wereld,” zei PiS-leider Jaroslaw Kaczynski in een brief aan zijn partijleden.

De voormalige paus kwam in opspraak door het boek van journalist Ekke Overboek ‘Maxima culpa. Johannes Paulus II wist het’, dat onlangs in Polen is verschenen.

Het boek en een soortgelijke reportage op de commerciële zender TVN beweerden dat de toekomstige paus gevallen van kindermisbruik in de doofpot had gestopt.

