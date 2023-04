“Zwitserse justitie onderzoekt overname Credit Suisse”

De Zwitserse justitie heeft een onderzoek geopend naar de overname van de Zwitserse bank Credit Suisse door zijn rivaal UBS. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times zondag.

Onderzoekers willen na gaan of overheidsfunctionarissen, toezichthouders en leidinggevenden bij beide banken het Zwitserse strafrecht geschonden hebben. Er waren “talrijke aspecten van gebeurtenissen rond Credit Suisse” die een onderzoek rechtvaardigen, zegt de Zwitserse aanklager in de krant. Die aspecten worden nu geanalyseerd om eventuele “misdrijven te identificeren die binnen de bevoegdheden van de aanklager vallen”.

De grootste Zwitserse bank UBS nam vorige maand haar noodlijdende concurrent Credit Suisse over voor ongeveer 3 miljard euro. Het ging om een noodoperatie, met steun van de Zwitserse overheid, om een faillissement van Credit Suisse te voorkomen. Het aandeel Credit Suisse had zware klappen gekregen na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten.

