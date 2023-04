‘Amsterdammer’ valt stil, zware hinder op het spoor ten noorden van Antwerpen

Door een defecte trein is zondagnamiddag treinverkeer verstoord tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Noorderdokken, zo meldt de NMBS via Twitter. De spoorwegmaatschappij verwacht belangrijke vertragingen en afschaffingen.

Het treinverkeer ten noorden van Antwerpen is verstoord, klinkt het ook bij spoornetbeheerder Infrabel.

De woordvoerder van Infrabel verduidelijkt dat de ‘Amsterdammer’ of Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam met een probleem stilgevallen is. De stroomafnemer van de trein is naar beneden gegaan en is niet meer omhoog geraakt. Achter de defecte trein zitten vier andere passagierstreinen, waaronder hogesnelheidstreinen, vast, aldus woordvoerder Thomas Baeken.

De vier geblokkeerde treinen zullen terugsporen naar Antwerpen-Centraal. Voor de defecte trein is inmiddels een hulplocomotief onderweg.

Door de defecte trein is er hinder op spoorlijn 12, de klassieke spoorlijn richting Essen en de Nederlandse grens, maar ook op de hogesnelheidslijn. Omdat het een zondag is, rijden er wel minder treinen, maar er is sowieso impact, klinkt het. Op beide lijnen is maar één spoor vrij, waardoor de capaciteit gehalveerd is. Treinen zullen afgeschaft worden en er zal ook vertraging zijn. Hoelang de hinder zou duren, is momenteel moeilijk in te schatten, klinkt het nog.