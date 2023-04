Driejarige Milou overleden in Brasschaat, nonkel en tante opgepakt na valse verklaringen: “We snappen niet waarom Benny gelogen heeft”

Brasschaat

“In eerste instantie geloofden we het verhaal van Benny en Lieve, maar er klopte te veel niet. Is Milou wel echt gevallen? We weten het niet.” De ouders van Milou Haesaerts (3) blijven achter met veel vragen na het overlijden van hun dochter in Brasschaat. De politie pakte twee familieleden op na vage verklaringen over een ongeval met vluchtmisdrijf dat nooit had plaatsgevonden.