Vier toerskiërs komen om bij lawines in Noord-Italië

Bij verschillende lawines in Noord-Italië zijn dit weekend in totaal vier toerskiërs om het leven gekomen. Dat heeft de Italiaanse bergreddingsdienst zondag bekendgemaakt

In Zuid-Tirol kwamen twee lokale inwoners om het leven nadat zondagochtend in het Vinschgaudal een sneeuwplaat was losgebroken en daarbij meerdere mensen meesleurde. Voor een man en een vrouw kwam alle hulp te laat, een andere man werd met ernstige verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen.

In het Aostadal, aan de Zwitserse grens en bekend van de Matterhorn, joeg zaterdagavond een lawine twee mensen de dood in.

Volgens de bergreddingsdienst vonden op enkele uren tijd vier lawines plaats; twee in het Aostasal, één in Zuid-Tirol en één in de regio Piemonte. Zeventien wintersporters werden getroffen. Bij het tweede ongeval in het Aostadal en dat in Piemonte werden de slachtoffers gered door hun begeleiders. De autoriteiten hadden voor het weekend gewaarschuwd voor gevaarlijke sneeuwomstandigheden.