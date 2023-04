Trump zal dinsdagavond speechen in Florida

Donald Trump zal dinsdagavond een openbare toespraak geven op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida na zijn voorgeleiding in New York. Dat heeft zijn team zondag bekendgemaakt in een persbericht.

Trump is de eerste oud-president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die strafrechtelijk wordt aangeklaagd. Het openbaar ministerie in Manhattan kondigde donderdagavond een aanklacht aan tegen de Republikein, die in november 2024 opnieuw president wil worden. De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering.

De aanklacht is nog steeds verzegeld: de details zijn nog onbekend en zullen pas bij de voorlezing van de aanklacht duidelijk worden. Die staat gepland op dinsdag om 14.15 uur lokale tijd (20.15 uur Belgische tijd) in het gerechtsgebouw van Manhattan, schrijven verschillende Amerikaanse media.

Trump zal voor de procedure naar New York moeten reizen. Hij zal kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en politiefoto’s van hem kunnen gemaakt worden. Vaak worden beklaagden ook in de handboeien geslagen. Of dat in het geval van Trump zal gebeuren, is onduidelijk. Zeker is dat de ex-president na die procedure weer naar huis kan.

Na het horen van de aanklacht zal Trump naar verwachting zeggen niet schuldig te zijn. Daarna keert hij direct terug naar zijn verblijfplaats Mar-a-Lago, bevestigt hij in zijn aankondiging.

