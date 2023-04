Bekende Russische militaire blogger komt om bij explosie in populaire bar in Sint-Petersburg

Bij een aanslag in de populaire Street Food Bar nr. 1 in Sint-Petersburg is de bekende militaire blogger Vladlen Tatarsky omgekomen. Hij had een lezing gegeven over de oorlog toen een onbekende vrouw hem een doos met een beeldje in overhandigde. Kort nadien volgde een hevige explosie.

De openbaar aanklager van Sint-Petersburg, Viktor Melnik, heeft het over een zeer zware aanslag. En dat was ook te zien op beelden op sociale media. Een veiligheidscamera aan de overkant van de straat filmde de knal. Op de beelden is te zien hoe een veranda voor de zaak letterlijk werd weggeblazen.

Vijftien mensen raakten gewond, sommigen zouden er erg aan toe zijn.

Vladlen Tatarsky, wiens echte naam Maxim Fomin was en uit Makiivka in de regio Donetsk kwam, had als Russische defensieblogger 560.000 volgers op Telegram en sprak zich regelmatig uit over en voor de Russische invasie. “We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen vermoorden”, stelde hij onlangs nog scherp.

Begin dit jaar was hij dan weer hard voor Moskou en pleitte hij voor een tribunaal voor de Russische legerleiding, die hij omschreef als “ongetrainde idioten”.

Hij nam dagelijks video’s op met analyses van het verloop van de speciale operatie en gaf advies aan de Russische soldaten op het terrein.

Sinds de oorlog was hij populair in Rusland en werd geregeld gevraagd als gastspreker. Ook nu had hij een lezing gegeven in de populaire bar in de studentenbuurt van Sint-Petersburg.

Veiligheidsdiensten onderzoeken of de aanslag het werk was van Oekraïeners die tot in ‘het hol van de leeuw’ waren doorgedrongen.

Maar militair analist Sean Bell vertelde aan Sky News dat het “echt onwaarschijnlijk lijkt” dat het Oekraïense leger achter de aanval in Sint-Petersburg zat, aangezien het geen militair doelwit was. Tatarsky sprak soms forse taal, maar was volgens Bell zeker geen zwaargewicht.

Nu er steeds meer Russische slachtoffers vallen in de oorlog in Oekraïne, neemt de binnenlandse onrust wel toe omdat meer en meer gezinnen familieleden verloren zijn. Mogelijk moet daar een motief worden gevonden, zegt Bell. Want Tatarsky was een Poetin-getrouwe en motiveerde in zijn video’s wel jonge Russen om te gaan vechten in Oekraïne.

Bronnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geciteerd door het Russische persbureau RIA, zeggen dat de bom verborgen was in een beeldje dat in een doos als geschenk aan Tatarsky werd gegeven. Het pakje zou door een vrouw zijn afgegeven. Kort nadien volgde een zware knal. De bom bevatte meer dan 200 gram TNT, aldus een politiewoordvoerder.