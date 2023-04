Genk-supporter met hartfalen afgevoerd naar ziekenhuis tijdens match tegen OH Leuven

Tien minuten voor het einde van de competitiewedstrijd van zondag op de 31e speeldag tussen Racing Genk en Oud-Heverlee Leuven (2-1) heeft een fan van Racing Genk een hartstilstand gekregen in de tribunes, zo bevestigt de club zondagavond in een mededeling.

De man in kwestie, een zeventiger, werd vervolgens in de catacomben gereanimeerd, waarna hij in stabiele toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis Oost-Limburg. “Uit respect voor het slachtoffer hebben onze spelers en fans de traditionele viering met de supporters ingetogen gehouden”, aldus KRC Genk. “De club wenst alle omstaanders en de aanwezige hulpdiensten uitdrukkelijk te bedanken voor hun snel en professioneel handelen. En bij uitbreiding alle supporters om het vieringsmoment bescheiden te laten verlopen. In naam van heel de KRC-familie wensen we het slachtoffer een spoedig herstel.”

Begin januari, in de slotfase van de topper tussen Genk en Club Brugge, kreeg een Genk-fan een hartaanval. Ook hij werd toen ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis.