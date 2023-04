Oud-gouverneur van Arkansas Asa Hutchinson doet gooi naar Witte Huis in 2024

De Republikein Asa Hutchinson wil bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november 2024 de kandidaat worden voor zijn partij. De voormalige gouverneur van de staat Arkansas heeft dat aangekondigd in een interview met televisiezender ABC dat zondag werd uitgezonden.

Hutchinson zal het onder meer opnemen tegen oud-president Donald Trump, die enkele maanden geleden zijn kandidatuur aankondigde. “Ik denk niet dat hij de volgende leider van ons land moet worden”, zei Hutchinson, verwijzend naar Trump. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen leiders willen die het beste in Amerika naar voren brengen, niet alleen onze slechtste instincten.”

De 72-jarige trad in januari af na acht jaar als gouverneur van Arkansas omdat zijn termijn erop zat. Daarvoor zat hij onder meer in het Huis van Afgevaardigden. Hutchinson kondigde aan dat hij zijn kandidatuur later in april formeel zou aankondigen tijdens een toespraak in Bentonville, Arkansas, van waar hij afkomstig is.

Hutchinson riep Trump (76) op zich terug te trekken uit de race naar het presidentschap in het licht van de aanklacht in New York. Het openbaar ministerie in Manhattan kondigde donderdagavond een aanklacht aan tegen de Republikein. De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering.

Behalve Trump en nu Hutchinson hebben de voormalige ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley (51) en ondernemer Vivek Ramaswamy (37) tot nu toe hun hoed in de ring gegooid als presidentskandidaat. Er zullen er waarschijnlijk nog veel meer volgen. Volgens peilingen wordt de gouverneur van Florida, de 44-jarige Ron DeSantis, momenteel beschouwd als de meest veelbelovende kandidaat naast Trump. Er wordt verwacht dat hij zich ook kandidaat zal stellen. Andere mogelijke kandidaten zijn Mike Pence, de voormalige vicepresident van Trump, en voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.