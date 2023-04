Aanslag met zware explosie viseert ouderlijk huis van verdachte in Sky-dossier: Xavier P. te linken aan meerdere succesvolle drugsuithalingen

Links: in chats tussen P. en een van zijn medewerksters in de haven werden foto’s van zakken vol geld gestuurd. Rechts: Xavier P. — © RR

Antwerpen

De aanslag in de Antwerpse Osystraat, waarbij een zware explosie maar liefst twintig huizen en acht auto’s in de buurt heeft beschadigd, is te situeren in het drugsmilieu. De geviseerde woning is het ouderlijke huis van Xavier P., een verdachte in een groot drugsdossier. Berichten uit Sky ECC linken de organisatie waartoe P. gerekend wordt, aan de invoer van zeker 11 ton cocaïne.