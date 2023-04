Anderlecht blijf in de top acht. Paars-wit speelde zwak op Eupen, maar won toch dankzij een kopbalgoal van Benito Raman. Die spits is een ‘specialleke’. Hij zet al eens graag een stapje in de wereld, mist soms impact in een match, maar scoort dan toch een cruciale goal. Zondag thuis tegen Westerlo kan RSCA echt een zaakje doen richting Play-off 2.