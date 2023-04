Gegevensbeschermingsautoriteit stelt zich ernstig vragen bij gezichtsscanner in krantenwinkel

Jonge klanten die krasloten of rookwaren willen kopen, moeten in een krantenwinkel in Berchem eerst voor een biometrische scanner staan om te zien of ze wel oud genoeg zijn. Het initiatief werd deze week voorgesteld. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie, stelt zich nu ernstig vragen bij dit proefproject.

Wie geen 18 jaar is, mag geen producten van de Nationale Loterij kopen. Ook geen tabak of sigaretten. Maar het is voor uitbaters van krantenwinkels niet altijd gemakkelijk om dat te controleren. Bovendien leidt het wel eens tot verbale of zelfs fysieke agressie.

Perstablo, de federatie van krantenwinkels, startte daarom donderdag met een proefproject in een krantenwinkel in Berchem. Daar staat een biometrische scanner die de leeftijd van klanten controleert. Rood licht betekent (wellicht) te jong, groen licht wil zeggen dat klanten sigaretten of krasloten mogen kopen.

Volgens Perstablo houdt het toestel geen gegevens bij van klanten en is er dus geen probleem op het vlak van de privacy. “Het is gecontroleerd door specialisten op dat vlak”, zegt ceo Yannick Gyssens van Perstablo.

Twijfels

“Het is alleszins niet bij ons afgetoetst”, zegt Aurélie Waeterinckx van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie. “De GBA heeft er in het verleden al herhaaldelijk op gewezen dat het gebruik van biometrie altijd met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren, vooral als er ook minderjarigen betrokken zijn”, benadrukt Waeterinckx.

© Jan Van der Perre

Ze verwijst onder meer naar het voorbeeld van een Gentse middelbare school die leerlingen wilde laten betalen met een scan van de handpalm. Een praktische oplossing, volgens de school. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit wees er toen dat het niet zomaar kan.

Yannick Gyssens benadrukt dat het hier om een proefproject van twee weken gaat dat nadien zal geëvalueerd worden om te zien of het allemaal wel haalbaar is. Niet alleen omwille van de privacy van de klanten, ook onder meer de kostprijs van de scanners zal mee beslissend zijn.