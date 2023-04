Renovatie verkeerscomplex E40/E17 in Zwijnaarde start, grote hinder verwacht

Het knooppunt dateert van 1972 en moet een stevige opknapbeurt krijgen. Dit jaar en volgend jaar worden zes bruggen van het snelwegknooppunt onder handen genomen. De brugopbouw wordt volledig vernieuwd, met onder meer een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting en nieuwe brugdekvoegen.

In de eerste fase, vanaf maandag en normaal tot eind augustus, wordt de westkant van het knooppunt aangepakt. De verbinding tussen de E17 vanuit Antwerpen en de E40 richting Brussel is dicht, net als de verbinding tussen de E40 komende uit Brussel en de E17 richting Kortrijk.

Er zijn omleidingen. Het verkeer dat van Gent of uit de richting Antwerpen komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4. En het verkeer vanuit Brussel dat richting Kortrijk wil, wordt eerder al afgeleid via complex Merelbeke en via Destelbergen of het kan doorrijden via de E40 en keren aan de B402 en zo afrijden richting Kortrijk.

Van eind augustus tot eind november is een tweede fase van werken aan de westzijde van het snelwegknooppunt gepland, in 2024 zijn de oostelijke takken aan de beurt.

In de werfzone geldt een snelheidsbeperking.

