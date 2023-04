Politieke rel in Frankrijk: staatssecretaris poseert deze week in Playboy

Terwijl Frankrijk al weken in de ban is van de nieuwe pensioenregeling en honderden agenten gewond raakten bij betogingen, speelt staatssecretaris voor Sociale Economie en Gemeenschapsleven Marlène Schiappa (41) ongewild voor bliksemafleider. Haar fotosessie in Playboy lijkt nu even ‘belangrijker’, en de politieke rel die het veroorzaakt is wereldnieuws.

Is dit een 1 aprilgrap, vroeg premier Élisabeth Borne toen ze het nieuws vernam. Ze riep Marlène Schiappa intussen op het matje om haar op haar plichten te wijzen. Borne vindt niet alleen de outfit waarin haar staatssecretaris poseert ongepast, maar ook het moment om zoiets te doen.

Schiappa, die sinds 2017 in de regering zit, verschijnt deze week op de Franse cover van het bloottijdschrift Playboy naar aanleiding van een 12 pagina’s tellend interview dat ze gaf over vrouwen- en LHBT-rechten.

Niet naakt. De huidige staatssecretaris van Sociale Economie en Gemeenschapsleven werd voor de omslag gefotografeerd in een witte jurk. “Een schande voor een lid van de regering, ook al zie je niets”, zo luidt het zelfs in haar eigen partij.

CNN

Intussen is de politieke rel over haar fotosessie zelfs wereldnieuws geworden. Zo prijkt het op de website van CNN. Premier Borne zit er volgens CNN serieus mee in haar maag, omdat het gekozen tijdstip zo fout is. Frankrijk zit in een politieke en sociale crisis na de poging van de Franse president Emmanuel Macron om controversiële pensioenhervormingen door te voeren, ondanks wijdverspreide publieke tegenstand. Al weken wordt er gemanifesteerd en het gaat er steeds harder aan toe. Honderden politiemensen raakten al gewond tijdens confrontaties met relschoppers. “Het is nooit het moment om als regeringslid zulke foto’s te laten maken, en zeker nu niet”, zeggen collega’s anoniem.

De Franse politicus Jean-Luc Mélenchon, die derde werd bij de presidentsverkiezingen van 2022, bekritiseerde zowel het optreden van Schiappa als het besluit van de Franse president Emmanuel Macron om deze week een interview te geven aan het kindertijdschrift Pif Gadget. “Als de president zijn beleid verdedigt in Pif en zijn staatssecretaris poseert in Playboy, zitten we met een groot probleem in Frankrijk”, zei hij.

Diepe inkijk

Schiappa ging niet reageren, had ze zich voorgenomen, maar gezien de kritiek die ze nu krijgt, zelfs tot in het buitenland, heeft ze zaterdag toch kort geantwoord in een tweet. Daarin zegt ze onder meer dat in Frankrijk vrouwen vrij zijn om te doen wat ze willen met hun lichaam.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, verdedigde Schiappa zondag als een van de enige regeringsleden tijdens een interview met de Franse nieuwszender CNews. Hij noemde haar een “vrouw met karakter”. “Haar stijl is niet de mijne, maar ik respecteer haar wel”, merkte hij op.

Het is alleszins niet de eerste keer dat er in Franse regeringskringen over Schiappa geroddeld wordt. Zo outte ze zich een paar jaar geleden als sapioseksueel, wat wil zeggen dat je aangetrokken wordt door intellect, en verscheen ze op warme dagen al eerder in jurken met een diepe inkijk.