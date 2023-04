Rusland gaat kernwapens in Wit-Rusland opstellen bij grens met Polen

“Dit zal gebeuren ondanks het rumoer in Europa en de VS”, zei Gryzlov, voorheen minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Doema, aan persbureau Belta.

Op 25 maart maakte Rusland bekend dat het in Wit-Rusland tactische nucleaire wapens gaat stationeren. Tactische kernwapens zijn specifiek ontwikkeld om op het slagveld te gebruiken en kleiner dan een atoombom. Ze kunnen wel meer ravage aanrichten dan conventionele wapens.

Rusland schendt met het plaatsen van de wapens op het grondgebied van bondgenoot Wit-Rusland het nucleaire non-proliferatieverdrag niet, meent president Vladimir Poetin. De Verenigde Staten stationeren immers ook nucleaire wapens bij hun Europese bondgenoten.

In een analyse van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) stond een week geleden dat Poetin in het Westen de angst voor een nucleaire escalatie wilde aanwakkeren om zo de steun voor Oekraïne stop te zetten. Volgens ISW is het nog steeds “zeer onwaarschijnlijk dat Rusland kernwapens zal gebruiken in Oekraïne of elders”. De stap van Poetin was al voor de oorlog in Oekraïne aangekondigd, aldus het ISW. Met het stationeren van kernwapens in Wit-Rusland verstevigt Rusland vooral zijn invloed in de voormalige Sovjetrepubliek.