Dodentol tornado’s in VS stijgt naar 29

De dodentol van de tornado’s en zware stormen die het zuiden en het midwesten van de Verenigde Staten tijdens het weekend hebben getroffen, is opgelopen tot zeker 29. Dat blijkt uit gegevens van de autoriteiten. Honderdduizenden mensen zaten dit weekend zonder stroom.

De doden vielen in de staten Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee, Illinois en Indiana.

Alleen al in de zuidelijk staat Tennessee kwamen twaalf mensen om, bijvoorbeeld in Memphis, waar twee kinderen en een volwassene stierven nadat bomen op hun huis waren gevallen.

In de staat Indiana kwamen vijf mensen om het leven. Drie van hen stierven in Sullivan County en twee kampeerders overleden in Owen County.

Het plaatsje Wynne in Arkansas is vrijwel van de kaart geveegd. Er vielen vier doden volgens Amerikaanse media.

Sinds vrijdag werden tientallen tornado’s geregistreerd. Huizen werden verwoest, elektriciteitspalen en bomen knakten en auto’s waaiden weg. Zondag zaten nog meer dan 230.000 gezinnen zonder elektriciteit.

Een week geleden teisterden krachtige stormen het zuidoosten van de VS, waarbij ook zeker 26 mensen omkwamen.