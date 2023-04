Wagner Groep claimt “juridische” verovering Bachmoet

“Vanuit een juridisch oogpunt is Bachmoet ingenomen”, aldus Prigozjin zondagavond laat op Telegram. Een video met nachtbeelden zou de Wagner-leider tonen voor het gemeentehuis, “op 2 april om exact 23 uur”. Hij toont twee vlaggen aan de camera: een Russische waarop een eerbetoon zou staan aan Vladlen Tatarsky, de Russische militaire blogger die eerder op zondag omkwam bij een bomaanslag in Sint-Petersburg, en een vlag van de Wagner-groep.

“De commandanten van de eenheden die het stadhuis en het hele centrum hebben ingenomen zullen de vlaggen gaan hijsen”, aldus Prigozjin. “Dit is het Wagner-privéleger, dit zijn de mannen die Bachmoet hebben ingenomen. Wettelijk gezien is het van ons.” De Oekraïense troepen zouden naar het westen van de stad teruggedrongen zijn.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de claim van Prigozjin.

In Bachmoet, voor de oorlog een stad met ongeveer 70.000 inwoners, wordt al wekenlang hard gestreden. De stad is door de lange duur van de strijd en de zware verliezen aan beide zijden het symbool geworden van de strijd tussen Russen en Oekraïners om de controle over de industriële regio Donbass.