Excellentiefonds moet ambitie in onderwijs stimuleren

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) roept een Excellentiefonds in het leven om ambitie in het onderwijs verder te stimuleren en om leerlingen extra uitdaging aan te bieden. Weyts maakt 1,5 miljoen euro vrij om het fonds op te starten. Dat zal dit jaar focussen op het beroeps- en technisch onderwijs.

De minister wijst erop dat schoolwedstrijden en olympiades al excellentie uitdragen, maar dat de initiatieven vaak versnipperd of relatief bescheiden zijn. Ze zijn doorgaans ook gericht op het ASO. Er is nog veel potentieel in het beroeps- en technisch secundair onderwijs dat vandaag onvoldoende benut wordt, vindt hij.

Daar moet het Excellentiefonds verandering in brengen. Bedoeling is om bestaande initiatieven verder uit te breiden en om nieuwe prestigeprojecten te lanceren.

In eerste instantie ligt de focus op het beroeps- en technisch onderwijs. Zo wil Weyts dat er ook in het BSO en TSO wedstrijden en olympiades komen, “die de ambitie van ons arbeidsmarktgericht onderwijs uitdragen en nog meer leerlingen en leerkrachten verleiden om te kiezen voor een technische of een beroepsschool”. Er wordt daarbij ook nagedacht over een Lage Landencompetitie, waar technische en beroepsscholen uit Vlaanderen en Nederland zich met elkaar meten.

Voorstellen indienen

Het Excellentiefonds zal samenwerken met de onderwijsverstrekkers, beroepsfederaties, bedrijven en andere organisaties. Zij kunnen tot 21 mei een projectvoorstel indienen. Er kunnen ook projecten komen in het basisonderwijs.

“Ambitie en competitie zijn geen vieze woorden. Excelleren moet aangemoedigd en beloond worden”, zegt Weyts. “Het Excellentiefonds kiest complexloos voor ambitie, voor onze uitblinkers en voor het volledige potentieel dat in leerlingen zit.”