Weerbericht: Zonnig, maar vannacht nog vorst

’s Nachts is het helder en koud met in de meeste streken lichte vorst. De minima liggen tussen -3 en plaatselijk -6 graden in de Ardennen en de Kempen, en tussen 0 en -2 graden in de andere streken. De oostelijke tot noordoostelijke wind neemt af.

Dinsdag is het eerst zonnig. Later verschijnt wat meer bewolking. Het is opnieuw vrij fris met maxima tussen 5 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden in vele andere regio’s.

Woensdag wordt het zonnig met geleidelijk ook wolkenvelden, vooral over het oosten van het land. Na een koude ochtend met nagenoeg algemene vorst klimt het kwik naar waarden tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of hooguit 10 graden in Vlaanderen.

Vanaf donderdag krijgen we meer bewolking met grotere kans op neerslag. Naar het weekend toe wordt het iets zachter.