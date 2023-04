Politie zoekt 11-jarige jongen na “onrustwekkende verdwijning”

De jongen werd afgelopen zondagavond rond 20 uur voor het laatst gezien in de buurt van de Laurierweg in Poperinge. Hij verplaatst zich te voet of mogelijk met een gele fiets van het type kindermoutainbike of met rolschaatsen.

Het gaat om een kind met autisme. De jongen is 1,55 meter groot, heeft bruin-blond haar en draagt een zwarte kniebroek en dikke blauwe winterjas.

Wie het kind heeft gezien of meer weet over de trefplaats van het kind, moet dit zo spoedig mogelijk laten weten aan de lokale politie op het nummer 057-23.05.00 of via het nummer 112.