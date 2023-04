Athina Vercaemer blijft strijdvaardig met Club YLA ondanks 0 op 9 in Play-Off 1: “Bewijzen dat er met ons nog rekening moet gehouden worden”

Tegen een dominant OH Leuven leed Club YLA een derde opeenvolgende nederlaag in Play-Off 1: 1-0. De achterstand op KRC Genk, de vierde in de stand, is ondertussen gegroeid tot zes punten, maar T2 Athina Vercaemer benadrukt dat de rol van blauwzwart in deze play-offs ver van uitgespeeld is.

Club YLA toonde op het veld van titelkandidaat OH Leuven veel energie en goesting, maar kon niet voorkomen dat er een derde opeenvolgende nederlaag in deze play-offs geleden werd. “We moeten eerlijk blijven, op de 1-0-overwinning van OHL valt eigenlijk niks af te dingen”, geeft T2 Athina Vercaemer toe. “Over de volledige wedstrijd toonde OHL zich de dominante ploeg en pakte ook verdiend de drie punten. Zelf konden wij te weinig doelkansen creëren om aanspraak te maken op een gelijkspel. De tegengoal die we op het einde van de eerste helft slikten, was wel te vermijden. Uit een opbouwfase maakten we de verkeerde keuze en dan weet je dat een ploeg als OHL dat genadeloos afstraft. Ook na die achterstand zijn we de voetballende oplossing blijven zoeken en in de slotfase konden we zelf nog enkele keren dreigen. Uiteindelijk hebben we onszelf niks te verwijten, zeker als je bedenkt dat we in de reguliere competitie nog met 5-1 de boot ingingen op het veld van Leuven. Dat we op defensief vlak veel progressie geboekt hebben, is wel duidelijk.”

Dat er hier en daar geopperd wordt dat het seizoen van Club YLA - met zes punten achterstand op de vierde in de stand - al zo goed als voorbij is, motiveert Athina Vercaemer alleen maar om het tegendeel te bewijzen. “Wij gooien de handdoek niet zo vlug in de ring, hoor. Als we binnen twee weken winnen in Gent, kan de situatie er al volledig anders uitzien en kunnen we weer naar boven kijken. De play-offs zijn nog niet eens halfweg, onze rol is dus zeker nog niet uitgespeeld. We weten waar we met onze ploeg naartoe willen en zullen er in de zes resterende wedstrijden alles aan doen om te tonen dat er met ons moet rekening gehouden worden.”

Afscheid na dit seizoen

De technische staf bij Club YLA zal er volgend seizoen volledig anders uitzien. Coach Dennis Moerman maakte zijn afscheid al bekend en ook T2 Athina Vercaemer stopt eind dit seizoen. “Het was voor mij een bijzonder leerrijke en onvergetelijke ervaring om deel uit te maken van de staf bij deze mooie en ambitieuze club. Net als coach Dennis Moerman wil ik de focus wat meer op mijn privéleven leggen. Voor volgend seizoen zijn er dus voorlopig ook geen plannen om elders aan de slag te gaan.”