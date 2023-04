Vlaamse leerlingen krijgen rake klappen en worden bestolen tijdens schoolreis in Londen

De vierdejaars van de secundaire school Viio Tongeren vertrokken vrijdagochtend met een bus op schoolreis naar Londen. Maar zaterdagavond ging het mis. “Om 17 uur waren we op het bekende plein Piccadilly Circus en daar hebben we de leerlingen een vrij moment gegund om te gaan eten”, vertelt Anneleen Houben, directeur van de eerste graad. “Maar twintig minuten later kwam er een telefoon binnen van een leerling die vertelde dat hij was lastiggevallen door een groep van een twintigtal jongeren.”

“We hebben meteen alle leerlingen opgebeld en gevraagd om terug te komen naar het verzamelpunt. Vlak daarna hebben nog vijf leerlingen gebeld om te zeggen dat ze ook belaagd waren. We hebben onmiddellijk de ouders ingelicht.”

Jongeren opgepakt

De leerlingen waren op het plein omsingeld en geïntimideerd door een bende jongeren, die voornamelijk op geld uit was. Ze moesten hun gsm’s, schoenen en tassen afgeven. Sommigen kregen ook rake klappen. Een van de vierdejaars kreeg een trap op zijn knie, die onlangs nog geopereerd was. De Viio-leerlingen bleven na de vechtpartij in shock achter.

“Ze waren erg onder de indruk van het voorval, maar gelukkig raakte niemand gewond”, vertelt Houben. “We hebben meteen de politie gecontacteerd en zij vertelden dat er in een half uur vijftig gelijkaardige klachten waren binnengekomen. De politie heeft een deel van de bende opgepakt. We hebben intussen ook een aantal gestolen spullen kunnen recupereren, behalve het geld. Alle leerkrachten zijn na het voorval samen met de leerlingen iets gaan eten om hen te laten ventileren.”

Zondagnacht kwamen de leerlingen terug aan in Tongeren.(Dirk Roefflaer)