E403 afgesloten na drie ongevallen in zelfde file waaronder kettingbotsing met vrachtwagens: vier zwaargewonden en één lichtgewonde afgevoerd

Op de E403 was er maandagochtend heel wat verkeersellende door drie ongevallen kort na elkaar. Nadat vier vrachtwagens op elkaar inreden na een klein ongeval in Lichtervelde werd de E403 in Torhout afgesloten. Drie truckers werden zwaargewond afgevoerd. In de file die daardoor ontstond, reed een kleine auto achteraan in op een tankwagen ter hoogte van Ruddervoorde. De bestuurder zat zwaar gekneld en het duurde een uur voor hij bevrijd kon worden. Hij raakte zwaargewond, een vrouw lichtgewond.

Op de snelweg tussen Brugge en Kortrijk gebeurden maandagmorgen in korte tijd drie ongevallen. Om 7.45 uur was er een eerste aanrijding, een kleine kop-staartbotsing zonder veel erg, waardoor er een file ontstond. Iets voor 9 uur moet de chauffeur van een vrachtwagen met betonpalen de vertraagde of stilstaande voertuigen voor hem te laat hebben opgemerkt. De bestuurder knalde bijzonder hard op zijn voorligger en zette zo een kettingbotsing in gang.

Het zware gewicht van de vrachtwagen leidde tot grote schade. De cabine van de bestuurder die op de file inreed, belandde voor een deel op de oplegger van de vracht voor hem. De cabine van de eerst aangereden camion werd geplet tegen de achterkant van de vrachtwagen voor hem.

De hulpdiensten snelden ter plaatse om de truckers uit hun voertuig te bevrijden. Ook een helikopter landde op de snelweg. De drie bestuurders werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Door dat ongeval raakte de E403 volledig versperd. Al het verkeer stond volledig stil en daarom werd de snelweg afgesloten in Torhout. Al het verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via afrit 10 in Torhout. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar u de snelweg weer kan oprijden”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens via de E17.” (Lees verder onder de foto’s)

Omstreeks 9 uur merkte een vrachtwagen die was geladen met betonpalen de file te laat op. Hij reed in op de vrachtwagens voor hem. — © sbr

Al het verkeer moest de snelweg verlaten, waardoor er in Torhout veel verkeershinder was. Dat leidde ertoe dat op het stuk van de E403 tussen Brugge en Torhout ook veel file ontstond. En om 10.30 uur gebeurde in die file opnieuw een zwaar ongeval, deze keer in Ruddervoorde. Een kleine wagen reed er achteraan in op een tankwagen. (Lees verder onder de foto)

Man zwaar gekneldIn die wagen zat een ouder koppel. Zij letten wellicht niet goed op toen de tankwagen vertraagde en reden er achteraan op in. De gevolgen waren zwaar. Een vrouwelijke passagier kon op eigen kracht de auto verlaten en raakte lichtgewond. De mannelijke bestuurder zat zwaar gekneld. “Wij werden opgeroepen om een bevrijding uit te voeren en vanwege een brand”, zegt brandweermajoor Filip Vlaeminck. (Lees verder onder de foto)

Nadat de man bevrijd was, werd hij zwaargewond met de MUG-heli naar het ziekenhuis in Brugge overgevlogen. — © jhm

“Bij onze aankomst zat de man zwaar gekneld in zijn wagen”, zegt brandweermajoor Filip Vlaeminck. “Het duurde een poos voor we hem zo omzichtig mogelijk konden bevrijden door het wrak open te knippen. De man raakte zwaargewond, maar bleef de hele tijd aanspreekbaar. Het motorcompartiment van de wagen vatte vuur door het ongeval maar die branden konden andere bestuurders blussen. De tankwagen was eerder geladen met biodiesel, waarvan een compartiment leeg was en de andere gevuld met additieven. Door de brand hebben we de tankwagen preventief gekoeld.”

Door het ongeval stond de E403 volledig dicht tussen Brugge en Torhout. Pas om 12.15 uur konden de takelwerken beginnen. (Lees verder onder de foto)

Het duurde een poos voor de man uit het wrak gehaald kon worden. — © jhm

Honden gewondNadat de man bevrijd wasn werd hij zwaargewond met de MUG-heli naar het ziekenhuis in Brugge overgevlogen. In de wagen van het koppel zaten ook twee kleine hondjes. Die raakten lichtgewond door rondvliegend glas en waren wat in paniek. Ze konden eerst wat op hun positieven komen in een wagen van een voorbijgangster, waarna ook een dierenarts ter plaatse kwam. Die haalde de hondjes op, waarna ze onder politiebegeleiding tegenrichting op de reddingstrook konden wegrijden om de honden te laten verzorgen.