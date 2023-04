Jonge vrouw (26) opgepakt voor aanslag op militaire blogger in Rusland: is hier te zien hoe ze binnengaat met fatale ‘cadeau’?

In Rusland is maandag een verdachte voor de moordaanslag op de bekende oorlogsblogger Vladlen Tarasky geïdentificeerd en gearresteerd. Dat maakte het Onderzoekscomité van de Russische Federatie bekend. Het gaat om de 26-jarige Daria Trepova.

De 40-jarige oorlogsblogger Vladlen Tatarsky, die op Telegram meer dan 560.000 volgers had, kwam zondag om het leven toen er een bom ontplofte in een café in Sint-Petersburg. Volgens Russische media zou hij een beeldje gekregen hebben tijdens een lezing en zat daarin een bom verstopt. Zo’n 32 mensen raakten gewond bij de aanslag.

Beelden van de ravage. — © AFP

Maandagochtend noemde het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken de 26-jarige vrouw Daria Trepova als verdachte van de aanslag. De vrouw werd op de lijst van gezochte personen geplaatst en haar moeder en zus werden ondervraagd. Dat meldde het staatspersbureau Interfax. Niet veel later kwam ook het bericht dat de vrouw gearresteerd werd. Trepova zou een Russische staatsburger zijn en werd in het verleden al opgepakt voor protesten tegen de oorlog in Oekraïne, dat schrijft het staatspersagentschap Tass.

Links: Daria Trepova, rechts: Vladlen Tatarsky — © rr

Op videobeelden die her en der opduiken is te zien hoe een vrouw met een doos naar het bewuste café wandelt. Vermoedelijk gaat het om Trepova die het beeldje met de explosieven naar het café brengt. In een andere video is te zien hoe een man het beeldje aan Tatarsky, met de micro in de hand, overhandigt. Hij zou het op een tafeltje naast hem geplaatst hebben, waarna een explosie volgde enkele minuten later. Sommige media schrijven dat Trepova niet op de hoogte was van de explosieven in het beeldje.

Rusland onderzoekt de zaak als een “high-profile moord” en noemde het een terreurdaad. “De actieve fase van het onderzoek is nu aan de gang”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. “We zien vrij krachtige elementen om verdachten aan te houden. Laten we geduld hebben en wachten op de volgende mededelingen van onze speciale diensten, die hieraan werken.”

Het Russische Antiterrorisme Comité wijst met de vinger naar de Oekraïense inlichtingendienst en zegt dat zij hulp zouden gekregen hebben van aanhangers van het Anti-Corruption Fund, de beweging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

© EPA-EFE