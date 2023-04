“Niemand kan mij dit uitleggen”: woedend Ajax voelt zich bestolen nadat VAR winning goal niet kan goedkeuren

Trainer en spelers van Ajax voelden zich bestolen na de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0). “Ik heb het aan iedereen gevraagd”, zei trainer John Heitinga. “Maar niemand kan me echt uitleggen waarom dat doelpunt van Mohammed Kudus is afgekeurd. Ik snap er niets van.”

Kudus kopte voor rust raak op aangeven van Steven Berghuis. De grensrechter vlagde echter voor buitenspel. Tv-zender ESPN kreeg vervolgens te horen dat videoscheidsrechter Stan Teuben het niet voor elkaar kreeg om een duidelijke buitenspellijn te trekken met de beschikbare camerastandpunten. In dat geval blijft de beslissing van de grensrechter leidend.

Op de tv-beelden leek echter duidelijk te zien dat verdediger Gerrit Nauber nog achter Kudus stond toen Berghuis zijn voorzet verstuurde.

“Ik ben niet iemand die graag naar excuses zoekt”, zei Heitinga. “En we hebben zeker in de tweede helft niet goed gespeeld. Maar zo’n doelpunt had ons natuurlijk wel geholpen in de situatie waarin wij zitten. Go Ahead Eagles moet dan meer ruimte gaan weggeven.”

“Ik vind het echt onbegrijpelijk dat we met al onze technische middelen dus niet in staat zijn om een lijn te trekken”, zo mopperde Davy Klaassen. „Dat gaat er bij mij echt niet in.”

Aanvoerder Dusan Tadic wilde liever niet te lang over de afgekeurde treffer van Kudus praten. “Maar het is natuurlijk wel gewoon een doelpunt. Ik kan er niets anders van maken.”