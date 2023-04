Rechterhand van succescoach Vincent Kompany gaat naast het veld door een hel: “Mijn leven staat letterlijk stil”

Nog één keer winnen en Vincent Kompany promoveert met Burnley naar de Premier League. Ook Craig Bellamy speelt een rol in het succes van ‘The Clarets’, maar de Welshman zit op privégebied volledig aan de grond. “Het lijkt wel of ik op ‘death row’ zit”, aldus Bellamy in een openhartig interview met The Daily Mail.

De 43-jarige Bellamy is momenteel, net zoals eerder bij Anderlecht, de assistent van Kompany. De voormalige Liverpool- en Manchester City-speler was sinds 2019 actief bij Anderlecht, eerst als beloftecoach, daarna als assistent, maar werd getroffen door een depressie en stopte daarom in september 2021. Bellamy verwierf 78 caps bij Wales.

Terwijl Burnley afstevent op de titel in The Championship en Bellamy dus sportief hoge toppen scheert, is het naast het veld kommer en kwel voor de Welshman. Bellamy verdiende miljoenen als voetballer, maar werd begin februari officieel failliet verklaard door een Britse rechtbank. Hij is de lokale belastingdienst bijna 1,4 miljoen pond (1,59 miljoen euro) schuldig. Om precies te zijn: 1,398,071.20 pond. Dat stond te lezen in het document van zijn faillissementsverklaring.

Gevolg: Burnley moet een klein appartement huren in zijn plaats want zelf heeft Bellamy dus geen cent meer. De assistent van Kompany bezit ook geen eigen vervoersmiddel, zoals een auto.

“Ik heb de voorbije vijf of zes jaar op ‘death row’ geleefd”, vertelt Bellamy aan The Daily Mail. “Wachtend, tot iemand mij zou verlossen. Ik heb gewacht tot iemand de celdeur opende en zei: Vandaag is de dag. Het is een gevoel waarbij je letterlijk naar niets vooruit kan kijken. Al het geld dat ik verdiende… En ik kan geen hypotheek krijgen. Financieel heb ik geen enkele toekomst en dat doet pijn. Ik kan niks in eigen bezit hebben, alles is weg. Mijn leven staat stil. Ik ben geen belastingontduiker, maar wel zeer naïef geweest. Ze volgen mij al een tijdje voor die niet betaalde belastingen en nu hebben ze alles van me afgenomen. Als de verkeerde mensen je advies geven, dan stort alles in elkaar. Dit faillissement is nu zelfs een opluchting. Ik kan weer leven.”

© Getty Images

Geen drank en drugs

Bellamy was naar eigen zeggen vooral het slachtoffer van mensen met slechte bedoelingen. Daardoor maakte hij verschillende rampzalige investeringen, waaronder in enkele gebouwen, een wijnbar en een steakhouse.

“Ik weet dat veel mensen denken dat ik al mijn geld verspild heb aan drank, drugs of gokken”, klinkt het. “Maar dat klopt niet. Ik kan wegkruipen in een hoekje, maar dan ga ik niet naar een pub. Ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven en gokken doe ik niet. Dat heb ik ook nog nooit gedaan omdat ik de zin daarvan niet inzie. Ik heb spijtig genoeg gegokt op de verkeerde mensen.”

De Welshman hoopt dat zijn verhaal een les kan zijn voor anderen. De mensen die hij beschuldigt, ontliepen tot nu toe elke vorm van vervolging. “Controleer alles en zorg ervoor dat de papieren van je adviseurs in orde zijn. Anders zit je in het Wilde Westen. Ik werd groot in een periode waar alles voor je gedaan werd, alles. Dat is verkeerd en maakt je kwetsbaar. Neem je carrière zelf in handen. Je moet leren om te overleven want geld, dat is de duivel. Ik heb er nooit mee liggen pronken, maar vond het eerder een vergiftigd geschenk. Mensen rekenen je toch altijd te veel aan, want: Hij heeft toch genoeg, hij zal het niet voelen. Voor hen ben je een lopende bankautomaat. En dan help je ze, maar hoor je er nu niks meer van.”