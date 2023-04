OHL zet Sofian Kiyine op non-actief na crash waarbij hij auto in sporthal boorde, speler mag vandaag ziekenhuis verlaten

Oud-Heverlee Leuven stelt Sofian Kiyine (25) voor onbepaalde duur op non-actief. Dat heeft de club uit de Jupiler Pro League bekendgemaakt. De Marokkaanse middenvelder mag maandag het ziekenhuis verlaten, nadat hij donderdagnamiddag met zijn wagen in een sporthal in Flémalle belandde.

“De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen”, meldt OHL.

“De medische toestand van Kiyine is gezien de omstandigheden van het ongeval relatief goed. Hij mag vandaag het ziekenhuis verlaten. De club en speler zullen geen verdere commentaar geven”, besluit Oud-Heverlee Leuven.

Op beelden die op sociale media gedeeld werden, is te zien hoe Kiyine aan hoge snelheid met zijn wagen tegen een rotonde botst, en daarna gekatapulteerd wordt door de zijmuur van de sporthal in Flémalle, in de provincie Luik. Hij zat alleen in het voertuig.

Luttele seconden voor de auto in de zaal nabij de basketbalring belandde, was een groep meisjes op die plek nog aan het trainen. “Een tragedie is maar net vermeden”, verklaarde de burgemeester van Flémalle, Sophie Thémont aan Vers l’Avenir. “11 seconden voor het ongeval waren enkele jonge meisjes nog bezig met hun basketbaltraining.”