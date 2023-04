“Sommigen willen of kunnen energierekening niet meer betalen, bij mij is het net andersom”: Marc (65) wacht al meer dan half jaar op zijn factuur

Hamme

“Sommige mensen willen of kunnen hun gas- of elektriciteitsrekening niet meer betalen, maar bij mij is het net andersom. ik heb al sinds september 2022 geen factuur meer gekregen van mijn energieleverancier Engie”, zegt Marc Van Moerzeke (65) uit Hamme. Hij deed intussen al enkele verwoede pogingen om Engie op de hoogte te brengen, maar meer dan de mededeling ‘we zijn ermee bezig’ kreeg de Hammenaar niet.