Twintigtal wapensmokkelaars opgepakt bij Europese politieactie

In Europa hebben de politiediensten van 31 landen, waaronder België, samen zo’n 22 arrestaties verricht in het milieu van de wapensmokkel. Bij de grootschalige operatie onder leiding van Roemenië en Bulgarije werden onder andere 1.621 wapens, 24.735 stuks munitie en diverse explosieven, zoals dynamiet en handgranaten, in beslag genomen. Ook werden 143 huiszoekingen uitgevoerd. Dat meldt Europol, dat de actie coördineerde, maandag in een communiqué.

Nu het steeds moeilijker en duurder wordt om illegale vuurwapens op de kop te tikken, richten criminele bendes en individuen hun aandacht vaker op omgebouwde alarm- en signaalpistolen. Dit soort wapens, waarbij normaal gezien enkel losse flodders worden afgeschoten, zijn tegenwoordig erg populair doordat bepaalde modellen makkelijk om te bouwen blijken om met scherp te schieten.

De meeste inbeslaggenomen alarm- en signaalpistolen betreffen modellen die in Turkije werden geproduceerd voor de nationale regelgeving op het vlak van productie er veranderde. Ze werden de EU ingevoerd en te koop aangeboden in Bulgarije en andere Europese lidstaten. Eens verkocht werden ze echter vaak de grens over gesmokkeld en in andere landen in of buiten Europa omgevormd tot dodelijke wapens om vervolgens via illegale kanalen te worden verspreid, aldus Europol.

De operatie, onder de naam Conversus, werd geleid door de nationale politie van Roemenië. Dat resulteerde van 20 tot 24 februari in een actieweek die werd gecoördineerd door Europol en waarbij zo’n 31 landen betrokken waren - met naast België onder meer ook Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - net als Eurojust en de Europese Commissie.

© Europol

© Europol