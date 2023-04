Finland zal dinsdag lid van de NAVO worden

“Dit is een historische week”, zei Stoltenberg maandag. “Morgen zullen we Finland verwelkomen als 31ste lid.” Dinsdag is het bovendien 75 jaar geleden dat de NAVO werd opgericht met de ondertekening van het Noord-Atlantisch Verdrag in Washington.

Vorige week keurden eerst Hongarije en dan Turkije als laatste twee van de dertig lidstaten de toetreding van Finland goed. “Nu hebben alle 30 bondgenoten het toetredingsprotocol van Finland geratificeerd”, aldus Stoltenberg. Dinsdag vindt een ceremonie plaats op de hoofdzetel van de NAVO, waarbij de Finse vlag zal worden gehesen voor het NAVO-gebouw.

Aanvankelijk had Finland gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigeren voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor een grote NAVO-top in Vilnius in juli van start gaat. Volgens Stoltenberg zal door het Finse lidmaatschap ook de veiligheid van Zweden verhogen.

Finland zweerde, net als Zweden, lang om zich niet aan te sluiten bij een militaire alliantie, maar veranderde van standpunt na de Russische invasie in Oekraïne. Finland deelt een grens van 1.300 kilometer met Rusland. Lidmaatschap van de NAVO betekent dat Finland steun krijgt van de andere leden, mocht Rusland het wagen om het land binnen te vallen. Als gevolg van de Finse toetreding zal de grens tussen de NAVO en Rusland meer dan verdubbelen.