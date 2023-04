Macron wil van regering wetsvoorstel over euthanasie

Aan die actieve hulp zouden wel voorwaarden verbonden zijn. Zo mag die nooit worden uitgevoerd om een sociale reden en Macron deed ook de deur dicht voor elke hulp bij het sterven voor minderjarigen.

De burgerconferentie debatteerde de voorbije drie maanden op vraag van de Franse regering over de huidige Franse wetgeving rond het levenseinde. De overgrote meerderheid, 84 procent, vindt dat het huidige kader niet volstaat en pleit ervoor om een mogelijkheid te voorzien om “actieve hulp” te bieden bij het sterven.

In Frankrijk is actieve euthanasie, of het toedienen van een dodelijk middel aan iemand, verboden. Passieve euthanasie, bijvoorbeeld door het uitschakelen van machines, of indirecte euthanasie, waarbij sterke medicatie de pijn verlicht en het sterven versnelt, zijn wel toegestaan.

De euthanasiewetgeving beroert al jaren de gemoederen in Frankrijk. Nu steken Fransen vaak de grens over naar EU-landen met een liberalere wetgeving, zoals Nederland of België, op zoek naar hulp.